Ciclovia Adriatica a Montemarciano, la situazione Il Comune ha ottenuto fondi statali per 3,5 milioni di euro

209 Letture Cronaca

3,5 milioni di euro: è questo l’importo dei fondi statali assegnati dalla Regione Marche al Comune di Montemarciano, per realizzare la Ciclovia Adriatica sull’intero tratto di lungomare comunale. In totale, le Marche hanno ottenuto 27,5 milioni di euro per realizzare tutti i tratti mancanti di questa importante opera infrastrutturale e il lungomare montemarcianese, con i suoi 4,6 km di lunghezza, sarà parte integrante del progetto di mobilità sostenibile della Ciclovia Adriatica, che, nella nostra regione, consentirà di unire San Benedetto del Tronto a Gabicce Mare e che, a livello nazionale, andrà da Trieste a Santa Maria di Leuca.