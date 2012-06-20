Logo farmacieFarmacie di turno


Al via l’edizione 2025 del festival Marchestorie

Novanta i Comuni marchigiani coinvolti tra il 13 settembre e il 16 novembre

Cultura e Spettacoli
Marchestorie 2025

Raccontare le Marche attraverso i suoi bellissimi borghi con una “festa” che abbraccia per due mesi tutto il territorio, dal mare ai monti, questo l’obiettivo del Festival MArCHESTORIE – Poesia di Teatri, giunto quest’anno alla sua quinta edizione dopo il crescente successo riscosso negli anni scorsi.

Dal 13 settembre al 16 novembre 2025, saranno 90 i Comuni marchigiani coinvolti, in forma singola o attraverso reti di collaborazione, trasformati in palcoscenici diffusi di spettacoli, incontri ed eventi culturali.

Pubblicato Sabato 13 settembre, 2025 
alle ore 14:00
