Presentata ufficialmente la 5Mila Marche 2025 Dal 19 al 21 settembre Porto Recanati capitale del ciclismo

136 Letture Sport

Mercoledì 10 settembre, presso la sede di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, è stata presentata la quinta edizione della 5Mila Marche 2025: tre giorni, dal 19 al 21 settembre, in cui Porto Recanati si trasformerà nella capitale del ciclismo, della festa e della scoperta del territorio marchigiano.



Ogni anno la 5Mila cresce, portando con sé numeri sempre più importanti: ad oggi ciclisti iscritti da 90 province italiane e 15 Paesi del mondo, pronti a vivere una sfida sportiva che è anche un viaggio tra borghi, montagne e la costa adriatica. Il patron Andrea Tonti ha infatti ricordato come la 5Mila non sia soltanto una gara, un evento che unisce sport, turismo e indotto economico, diventando un vero ambasciatore internazionale della regione.