Domenici Robertucci
SenigalliaNotizie.it
Presentata ufficialmente la 5Mila Marche 2025

Dal 19 al 21 settembre Porto Recanati capitale del ciclismo

Sport
Presentazione 5Mila Marche 2025

Mercoledì 10 settembre, presso la sede di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, è stata presentata la quinta edizione della 5Mila Marche 2025: tre giorni, dal 19 al 21 settembre, in cui Porto Recanati si trasformerà nella capitale del ciclismo, della festa e della scoperta del territorio marchigiano.


Ogni anno la 5Mila cresce, portando con sé numeri sempre più importanti: ad oggi ciclisti iscritti da 90 province italiane e 15 Paesi del mondo, pronti a vivere una sfida sportiva che è anche un viaggio tra borghi, montagne e la costa adriatica. Il patron Andrea Tonti ha infatti ricordato come la 5Mila non sia soltanto una gara, un evento che unisce sport, turismo e indotto economico, diventando un vero ambasciatore internazionale della regione.

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Sabato 13 settembre, 2025 
alle ore 13:00
