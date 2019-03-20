Logo farmacieFarmacie di turno


Industria al centro di politiche regionali, Acquaroli e Ricci a confronto in Confindustria

Consegnato documento elaborato da Assise 2025 con analisi e proposte del mondo produttivo: coinvolti centinaia di imprenditori

156 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Acquaroli e Ricci a confronto in Confindustria Marche

Confindustria Marche ha ospitato nel pomeriggio di giovedì 11 settembre i due principali candidati alla presidenza della Regione Marche, Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, al confronto dal titolo “Costruire futuro: l’industria, motore di innovazione, crescita e attrattività per il territorio”.

L’incontro ha rappresentato anche il punto d’arrivo delle Assise, un percorso partecipativo che ha coinvolto centinaia di imprenditori per l’elaborazione di un documento condiviso di analisi e proposte consegnato a chi guiderà le Marche per il prossimo quinquennio.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
