Super debutto in Coppa Marche per la US Pallavolo Senigallia Gara contro Castelferretti combattuta più di quanto dica il punteggio. Bella prova del Banco Marchigiano Subissati

175 Letture Sport

Bella, efficace, giovane, solida. L’esordio della formazione del Banco Marchigiano Subissati in Coppa Marche di serie C femminile contro un super attrezzato Castelferretti (team costruito con diverse atlete che arrivano dalla serie B) ha convinto ed entusiasmato il pubblico del Campo Boario.

Finisce 3-0 l’esordio: parziali di 25-22 27-25 25-17.

Una partita combattutissima (fatta eccezione per l’ultimo parziale dove le ospiti hanno ceduto mentalmente), giocata punto a punto e il cui risultato finale non rende l’idea degli effettivi valori in campo.

Nonostante la prolungata assenza di Sonia Barbetta (ancora al palo per problemi alla spalla) le nero-azzurre hanno dimostrato di poter entrare in campo con soluzioni versatili mantenendo forte capacità offensiva e difensiva.

Attesa la prova del debutto della regista Leo Amadio che ha convinto con un’ottima distribuzione di gioco rispondendo alla richiesta di coach Roberto Paradisi di velocizzare la fase di attacco.

Bene anche il rientro del libero Chiara Clementi dopo 8 mesi di stop per intervento al crociato e superlativa la prova di Rachele Verzolini, in ottima forma.

“La strada è tracciata – ha commentato Roberto Paradisi – ma abbiamo fatto solo il primo passo fuori dall’uscio di casa. Ci aspetta un lungo viaggio quest’anno, simile a quello di Frodo. Ogni passo è un’insidia”.