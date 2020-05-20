Roberto Paradisi: “Se la Provincia sbatte i ragazzi in strada nel silenzio di Carnevali” Candidato di Forza Italia denuncia schiaffo a famiglie di sportivi. Palestre chiuse per lavori all'inizio della stagione agonistica

Ora ci spieghi il presidente della Provincia Daniele Carnevali se intende promuovere oppure ostacolare, utilizzando le schiere burocratiche, la pratica dello sport di base nel nostro territorio.

Congelare le assegnazioni delle palestre scolastiche a settembre come ha fatto la Provincia, impedendo ai dirigenti scolastici di procedere alle concessioni è uno schiaffo alle famiglie, agli atleti, alle società sportive e al territorio.

Solo coloro che considerano lo sport come un orpello, o peggio un fastidio, può concepire l’dea di programmare (o rinviare) lavori di risistemazione di impianti sportivi all’inizio di una stagione sportiva ed agonistica. A Senigallia succede questo.

Ed in passato casi simili sono accaduti in Provincia di Ancona che, sia detto per inciso (ma neanche troppo) ha un tariffario imbarazzante pensando di far cassa con gli atleti e le loro famiglie.

La prossima settimana centinaia di ragazzi (nonostante la correttezza, la disponibilità e la professionalità dei dirigenti scolastici senigalliesi) si presenteranno in una palestra che potrebbe essere chiusa (senza parlare dei giovani studenti privi delle ore di educazione fisica) poiché ancora non assegnata in quanto si attende che l’oracolo della burocrazia comunichi inizio, tempi e cronoprogramma di lavori che ovviamente non sono stati eseguiti a giugno, luglio e agosto.

Sarebbe stato troppo intelligente per un sistema burocratico che sembra essere pensato per complicare ciò che dovrebbe essere semplice e scontato. Il presidente Carnevali tace. Lui non si occupa dei giovani privati dei loro spazi di sport. Non si occupa dei volontari dello sport, che si affannano (senza ricevere compensi, mentre risulta che un presidente della Provincia percepisca oltre 6 mila euro di indennità) a dare risposte ai giovani.

Carnevali tace, anche con i ragazzi in fila fuori dalle palestre. Che sono pubbliche! Ricordo a Carnevali, alle schiere di burocrati (e finanche ad alcuni presidi della Provincia di Ancona) che la legge 23 del 1996 obbliga le pubbliche amministrazioni a mettere a disposizione le palestre scolastiche. Non una “concessione” benevola di una sorta di sultanato provinciale ma un dovere di legge. Carnevali lo rispetti e fermi la deriva burocratica che snobba e colpisce lo sport. E subito dopo rimetta mano alle inaccettabili tariffe della Provincia. Il mio impegno in Regione, su questi temi, sarà quotidiano.

Roberto Paradisi

Candidato di Forza Italia alle Elezioni Regionali Marche 2025