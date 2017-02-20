“Sarò presidente di tutti” "Basta figli e figliastri"

“Io sarò il Presidente di tutti, basta fare figli e figliastri tra imprese e sindaci.

Quando si indossa una fascia tricolore o si rappresenta una ragione o un paese. si rappresentano tutti i cittadini un minuto dopo essere stati eletti. Invece, in questi anni ho visto troppe volte gli interessi di partito essere messi davanti a quelli della comunità. Il 28 e 29 settembre si voterà il Presidente della Regione Marche, non il Presidente del Consiglio. I marchigiani dovranno scegliere tra me e Acquaroli, dovranno scegliere chi, secondo loro, sarà in grado di affrontare le sfide future della nostra regione. Questa è la scelta che abbiamo nelle Marche. Dobbiamo essere protagonisti, ambiziosi, dobbiamo dare un progetto alla nostra regione, farla contare di più, essere fieri di essere gente di provincia, perché la gente di provincia sa che deve camminare e correre più forte degli altri per arrivare prima, ma non dobbiamo essere provinciali. Questa deve essere la mentalità per il modello marchigiano. Per questo serve un cambio di marcia per la regione, altrimenti rischiamo un declino”, così Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, nel corso del dibattito dal titolo “COSTRUIRE FUTURO L’industria: motore di innovazione, crescita e attrattività del territorio”, organizzato da Confindustria Marche.

