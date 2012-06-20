Voto elettori non deambulanti a Senigallia in occasione delle Elezioni Regionali 2025 Sono a disposizione sezioni prive di barriere architettoniche, nonché un servizio di trasporto gratuito prenotabile dal 22/09

In occasione delle Elezioni Regionali del 28 e 29 settembre 2025, il Comune ha predisposto specifiche misure per favorire la partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1991, n. 15 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Gli elettori impossibilitati ad accedere alla propria sezione elettorale con la sedia a ruote possono votare in una delle sedi prive di barriere architettoniche, presentando la tessera elettorale insieme a un’attestazione medica rilasciata dall’Unità Sanitaria Locale.

Le sezioni accessibili individuate sono le seguenti:

Scuola Elementare “Pascoli” – Via Oberdan, 6 (Sezioni 1 e 2)

Scuola Elementare “Leopardi” – Via Marche, 42 (Sezione 5)

Scuola Media “Marchetti” – Viale dei Gerani, 1 (Sezioni 11, 12, 13)

Scuola Elementare “Puccini” – Via Puccini, 22/B (Sezioni 19, 20, 23)

Scuola Elementare Cesanella – Via Botticelli, 47 (Sezioni 27, 28, 29, 43)

Centro Sociale Cesano – Strada Settima-Cesano, 60 (Sezione 30)

Circolo Ricreativo Borgo Catena – Strada Prov. Corinaldese-Grazie, 94/c (Sezione 32)

Scuola Elementare Vallone – Strada Comunale-Vallone, 77 (Sezione 35)

Circolo Ricreativo S. Silvestro – Strada Intercomunale S. Silvestro, 1/a (Sezione 38)

Scuola Elementare Montignano – Via Montessori-Montignano, 5 (Sezione 39)

Scuola Elementare Marzocca – Via Collodi-Marzocca, 2 (Sezione 40)

Per agevolare ulteriormente l’esercizio del diritto di voto, il Comune, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, ha attivato un servizio di trasporto gratuito per elettori non deambulanti. Il servizio sarà operativo nei giorni della consultazione e potrà essere prenotato a partire da lunedì 22 settembre contattando l’Ufficio Elettorale ai numeri: 071 6629325 – 071 6629339 – 071 6629327.

Orari del servizio di trasporto:

Domenica 28 settembre: dalle 9.00 alle 22.00

Lunedì 29 settembre: dalle 9.00 alle 14.00