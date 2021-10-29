Logo farmacieFarmacie di turno


Versione ottimizzata per la stampa
L’Ordine degli Avvocati di Ancona ha ospitato i delegati dell’Unione interregionale Centro Adriatico (UICA)

In previsione del Congresso Nazionale Forense in programma a Torino dal 16 al 18 ottobre

Cronaca
In previsione del Congresso Nazionale Forense in programma a Torino dal 16 al 18 ottobre, l’Ordine degli Avvocati di Ancona ha ospitato i delegati dell’Unione interregionale Centro Adriatico (UICA) che rappresenta gli Ordini forensi di Umbria, Molise, Marche e Abruzzo.

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Domenica 14 settembre, 2025 
alle ore 7:00
