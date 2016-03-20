Banco Marchigiano Subissati Senigallia, debutto sposando la linea verde 5 giocatrici in età ancora juniores promosse in prima squadra, scelta radicale ma coerente. Esordio in Coppa Marche giovedì 11 settembre

209 Letture Sport

Prende il via, dopo la grande festa per il Giubileo 2000-2025, la stagione ufficiale del Banco Marchigiano Subissati.

Questa sera, giovedì 11 settembre, alle ore 21.15 al Campo Boario, la squadra femminile dell’US Pallavolo Senigallia debutta nella Coppa Marche serie C contro la Blu 3 Professional Castelferretti.

E lo farà con importanti novità che illustrano ancora una volta al meglio la filosofia societaria.

Cinque giovanissime, classi 2008 e 2009, approdano infatti in serie C con il Banco Marchigiano Subissati.

Si tratta dei centrali Matilde Bacolini e Maria Chiara Cicconi Massi, della banda Lavinia Granarelli, del libero Ambra Silvestrini e della palleggiatrice Alice Selvetti.

Una scelta radicale quella di coach Roberto Paradisi che, ancora una volta, valorizza il vivaio nero-azzurro e costruisce una squadra quasi esclusivamente con le risorse societarie come nella tradizionale filosofia della US.

Una mossa che abbassa notevolmente l’età media della rosa e che dimostra l’ottimo lavoro svolto nel vastissimo settore giovanile senigalliese.

Le cinque atlete, tutte ancora juniores, hanno ricevuto la convocazione nella massima serie regionale in piena estate e si sono immediatamente messe a disposizione dei tecnici nero-azzurri.

Già stasera la prima occasione per le giovanissime atlete per mettersi alla prova a fianco di veterane e giocatrici più navigate.

E qualcuna delle nuove leve potrebbe scendere in campo fin dal fischio di inizio.

Appuntamento per gli sportivi a casa Boario per tifare per loro e le altre giocatrici neroazzurre.