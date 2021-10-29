Influencer tedeschi e scandinavi alla scoperta del calzaturiero marchigiano
"Investire in queste strategie significa creare nuove opportunità di export"
168 Letture0 commenti
Un programma di eventi per sostenere in ambito internazionale l’eccellenza calzaturiera marchigiana. Ma non solo. Dopo l’evento di networking tenutosi a luglio in Belgio, a Bruxelles, continuano gli appuntamenti organizzati da Assocalzaturifici e Regione Marche attraverso ATIM dedicati alla promozione di alcune dei settori più importanti della manifattura regionale, dalla calzatura alla pelletteria passando per gli accessori moda.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!