US Pallavolo Senigallia: corsi volley e minivolley 2025/2026 per tutte le età

Influencer tedeschi e scandinavi alla scoperta del calzaturiero marchigiano

"Investire in queste strategie significa creare nuove opportunità di export"

scarpe da donna, produzione Marche, distretto calzaturiero, export

Un programma di eventi per sostenere in ambito internazionale l’eccellenza calzaturiera marchigiana. Ma non solo. Dopo l’evento di networking tenutosi a luglio in Belgio, a Bruxelles, continuano gli appuntamenti organizzati da Assocalzaturifici e Regione Marche attraverso ATIM dedicati alla promozione di alcune dei settori più importanti della manifattura regionale, dalla calzatura alla pelletteria passando per gli accessori moda.

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Domenica 14 settembre, 2025 
alle ore 6:00
