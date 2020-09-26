Elezioni Regionali 2025: punti di affissione a Senigallia e spazi attribuiti per propaganda L'ubicazione dei tabelloni sul territorio comunale e il prospetto degli spazi destinati a candidati e liste

Documentazione relativa ai punti di affissione e agli spazi attribuiti per propaganda elettorale per l’Elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale delle Marche del 28 e 29 settembre 2025

E’ possibile visionare e scaricare la documentazione relativa ai punti di affissione nel territorio comunale e agli spazi attribuiti ai candidati a Presidente della Regione e alle liste provinciali ammesse per l’Elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale delle Marche del 28 e 29 settembre 2025.

UBICAZIONE TABELLONI SPAZI ELETTORALI

01 – Via Capanna – area verde del campus scolastico Via T. D’Aquino

02 – Cannella – area verde campo sportivo

03 – Via U. Giordano – recinzione scuola, angolo Via Pierelli

04 – Cesano – Strada Settima c/o Centro Sociale

05 – Scapezzano – sotto le mura, Via A. da Brescia/Via A. Costa

06 – PEEP Saline – recinzione campo di calcio

07 – Marzocca – recinzione campo di calcio

08 – S. Angelo – Via Borgo Marzi c/o ufficio postale

09 – Bettolelle – piazzale del circolo, Str. Bettolelle-Brugnetto

10 – Vallone – Strada Comunale recinzione scuola