Il Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile, il Capitano Michele Ridente, lascia Senigallia

Approda alla Compagnia Aeroporti di Roma a Fiumicino

Il Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile (Norm) di Senigallia, il Capitano Michele Ridente, lascia la Compagnia di Senigallia e approda a quella degli Aeroporti di Roma, a Fiumicino.


Ridente aveva preso il comando del Norm nel 2022, quando era ancora Tenente: originario di Castellammare di Stabia, a Senigallia aveva operato con l’attuale comandante della Compagnia, il Capitano Felicia Basilicata e prima col precedente Capitano Francesca Romana Ruberto.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Mercoledì 10 settembre, 2025 
alle ore 13:28
