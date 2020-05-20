Il Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile, il Capitano Michele Ridente, lascia Senigallia Approda alla Compagnia Aeroporti di Roma a Fiumicino

Il Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile (Norm) di Senigallia, il Capitano Michele Ridente, lascia la Compagnia di Senigallia e approda a quella degli Aeroporti di Roma, a Fiumicino.



Ridente aveva preso il comando del Norm nel 2022, quando era ancora Tenente: originario di Castellammare di Stabia, a Senigallia aveva operato con l’attuale comandante della Compagnia, il Capitano Felicia Basilicata e prima col precedente Capitano Francesca Romana Ruberto.