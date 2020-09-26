“Gaza bombardata, e i soldati israeliani si fanno una vacanza dal genocidio nelle Marche” "Chiediamo con urgenza risposte dalle istituzioni: chi ha autorizzato la presenza di soldati israeliani nelle Marche?"

Nel 2024 e nel 2025, secondo quanto riportato da diversi quotidiani, circa un centinaio di soldati dell’esercito israeliano (IDF) sono stati ospitati in case vacanze a Porto San Giorgio e in altre località turistiche delle Marche.

Questi soggiorni, presentati come periodi di “decompressione” e riposo, avvengono mentre il popolo palestinese viene decimato sotto le bombe e per fame.

“Una vera e propria vacanza dal genocidio” – dichiara Sabrina Brizzola, Coordinatrice di Gulliver – “mentre in Palestina continuano bombe, fame e morte. E tutto questo avviene con la copertura e la protezione delle istituzioni italiane”.

Al fianco di questi gruppi militari, infatti, ci sarebbero agenti della DIGOS, incaricati di una cosiddetta “prevenzione preventiva”: una scorta istituzionale che, di fatto, offre tutela a chi partecipa a operazioni di occupazione e genocidio.

“In altre parole: mentre il popolo palestinese subisce un genocidio, chi lo compie trova rifugio e protezione sulle nostre spiagge.” – continua Brizzola – “È una scelta che umilia il nostro territorio, offende la memoria di chi ha combattuto contro ogni forma di oppressione”

Di fronte a tutto questo, come Gulliver – Udu Ancona chiediamo con urgenza risposte dalle istituzioni: chi ha autorizzato la presenza di soldati israeliani nelle Marche? Esiste un accordo, ufficiale o informale, che consente loro di soggiornare nel nostro territorio sotto la protezione delle forze dell’ordine? Le istituzioni locali e nazionali sono consapevoli del messaggio che stanno trasmettendo, ospitando i carnefici mentre le vittime continuano a morire?

La nostra comunità e il nostro territorio meritano risposte.

Da

Associazione Gulliver