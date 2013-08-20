Temporali e criticità idraulica: emessa allerta gialla su tutte le Marche Avviso meteo dalla Protezione Civile Regionale per tutta la giornata di mercoledì 10 settembre 2025

La Protezione Civile Regionale, in data 9 settembre, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 50/2025 per criticità idraulica e temporali per tutta la giornata di mercoledì 10 settembre 2025.

Durante la prima parte della giornata precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di temporale; nel corso del pomeriggio i fenomeni saranno sparsi, in graduale attenuazione. A fine giornata le cumulate risulteranno localmente abbondanti.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).