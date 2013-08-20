Logo farmacieFarmacie di turno


Corsi di Ju jitsu 2025/26 a Senigallia per bambini, ragazzi e adulti

Temporali e criticità idraulica: emessa allerta gialla su tutte le Marche

Avviso meteo dalla Protezione Civile Regionale per tutta la giornata di mercoledì 10 settembre 2025

344 Letture
Cronaca
Temporale estivo

La Protezione Civile Regionale, in data 9 settembre, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 50/2025 per criticità idraulica e temporali per tutta la giornata di mercoledì 10 settembre 2025.

Durante la prima parte della giornata precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di temporale; nel corso del pomeriggio i fenomeni saranno sparsi, in graduale attenuazione. A fine giornata le cumulate risulteranno localmente abbondanti.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).

