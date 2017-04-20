Il grande tennis nelle Marche Al via l'importante Wta di Tolentino

145 Letture Sport

Il grande tennis internazionale sta per tornare nelle Marche. Da domenica 14 a domenica 21 settembre i campi dell’Associazione Tennis Tolentino ospiteranno la prima edizione del Lexus Tolentino Open, torneo WTA 125 che vedrà sfidarsi alcune delle migliori tenniste del mondo per un montepremi di 115.000 dollari.

Un evento storico per la regione, che mancava da anni di una manifestazione di questo livello. La struttura tolentinate, diretta dal presidente Marco Sposetti e migrata nel 2021 in un impianto moderno e funzionale, si prepara ad affrontare la sfida internazionale con tre campi dedicati agli incontri e un’organizzazione curata nei minimi dettagli.

A guidare l’entry list la svizzera Jil Teichmann, top-100 mondiale ed ex numero 21, seguita dalla veterana francese Alizé Cornet e dall’egiziana Mayar Sherif, la più vincente nella storia della categoria 125 con otto titoli. In programma anche la slovena Tamara Zidansek, già semifinalista al Roland Garros, e la giovane promessa ceca Sara Bejlek.

Il livello del torneo è certificato da un dato significativo: tra le 32 partecipanti al tabellone principale, ben undici hanno già vinto almeno un titolo WTA in singolare. Una qualità media elevatissima che garantirà spettacolo sui campi marchigiani.

A rappresentare l’Italia ci saranno la campana Nuria Brancaccio e la marchigiana Sofia Rocchetti, che si allena proprio a Tolentino e ha ricevuto una wild card. Gli organizzatori stanno lavorando per inserire altre due atlete marchigiane, Federica Urgesi e Jennifer Ruggeri, completando così una rappresentanza regionale di tutto rispetto.

Assente per impegni con la nazionale la numero 3 d’Italia Elisabetta Cocciaretto, che pur allenandosi sui campi tolentinati sarà impegnata con le azzurre nella difesa del titolo in Billie Jean King Cup in Cina.

Il torneo rappresenterà un’importante occasione di promozione per tutto il territorio marchigiano. L’ingresso sarà gratuito fino a giovedì 18 settembre, mentre per le giornate finali è previsto un biglietto simbolico di 5 euro.