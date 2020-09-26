Domenica 14 settembre dalle ore 9:30 a Senigallia si svolgerà la terza edizione della “RACing for Maria Cristina” Una camminata per ricordare un grande insegnamento

Domenica 14 settembre dalle ore 9:30 a Senigallia si svolgerà la terza edizione della “RACing for Maria Cristina”, una camminata non competitiva per ricordare un grande insegnamento: la forza di credere nel valore della ricerca oncologica come unica arma per lottare e sconfiggere il cancro.

L’evento, organizzato dal Distretto Rotaract 2090 (Abruzzo, Marche, Molise, Umbria) e patrocinato dal Comune di Senigallia, è aperto a tutta la cittadinanza e si svolgerà lungo un suggestivo percorso sulla battigia della spiaggia di Senigallia.

Il punto di partenza sarà dalla spiaggia libera situata dietro il Ristorante Uliassi (Banchina di Levante, 6, 60019, Senigallia) con ritrovo alle ore 9:30 e partenza alle ore 10:00. Percorreremo insieme la battigia fino all’area dietro il ristorante “Mascalzone”, per poi fare ritorno al punto di partenza, un percorso lungo in totale circa 2,5 km. Al termine della camminata i partecipanti saranno accolti presso “Scalo Zero” per una merenda, un momento arricchito anche dall’intervento della nutrizionista Jessi Lala.

Camminando insieme, sosterremo la ricerca oncologica e terremo vivo il ricordo di Maria Cristina. La quota di iscrizione è di 20€ (comprendente la merenda, la sacca con i gadget e la maglietta ufficiale della manifestazione) e il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, a sostegno della IX Borsa di Studio in memoria di Maria Cristina Cocca.

L’ingresso è libero per i bambini al di sotto dei 3 anni e per le persone diversamente abili, per eventuali accompagnatori/educatori, la quota di iscrizione invece è comunque dovuta.

Per iscriversi è necessario compilare i campi del seguente Google Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_7iupefqb2yr70whYmwAdbtexBL_oNrtqbcGxxYyqXLqpTw/viewform

Vi aspettiamo numerosi!