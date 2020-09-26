Pareggio per 1-1 nel debutto di Coppa Marche di Prima Categoria tra BarbaraMonserra e Olimpia Marzocca
Riposava la Castelleonese
Nel girone c’è pure la Castelleonese, che riposava.
Prossima partita: sabato 13 settembre Castelleonese-BarbaraMonserra, col Marzocca a riposare.
