Paolucci Dott.ssa Francesca
Pareggio per 1-1 nel debutto di Coppa Marche di Prima Categoria tra BarbaraMonserra e Olimpia Marzocca

Riposava la Castelleonese

Sport
Calcio, pallone
Pareggio per 1-1 nel debutto di Coppa Marche di Prima Categoria tra BarbaraMonserra e Olimpia Marzocca.
 

Nel girone c’è pure la Castelleonese, che riposava.
 
Prossima partita: sabato 13 settembre Castelleonese-BarbaraMonserra, col Marzocca a riposare.
