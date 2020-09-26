Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
Un Volto X Fotomodella Italia 2025: due fasce a Senigallia, una ad Arcevia

Si è svolta a Pisa la Finale Nazionale: Marche protagoniste - FOTO

Cultura e Spettacoli
Un Volto X Fotomodella 2025: le marchigiane in finale

Si è svolta a Pisa la tanto attesa Finale Nazionale di Unvoltoxfotomodella Italia 2025, e anche quest’anno le Marche hanno brillato! La miss eletta Unvoltoxfotomodella Italia 2025 è ELISA MOSCHETTA del Fiuli Venezia Giulia.

A rappresentare la nostra regione sono state quattro straordinarie ragazze: Arianna Cesaretti, Asia Manzetti, Asia Cibrariu Sent e Alexandra Petrea. Bellezza, eleganza e talento: le nostre modelle hanno lasciato il segno in passerella, ricevendo applausi e consensi da pubblico e giuria.

Grande orgoglio marchigiano anche dietro le quinte: la coreografia moda dell’intero evento è stata firmata dalla marchigiana fabrianese Valentina Papi, agente esclusiva per le Marche del concorso.

Un Volto X Fotomodella 2025: le marchigiane in finale con Valentina PapiUn Volto X Fotomodella 2025: le miss premiate in finale

Tre delle nostre ragazze hanno conquistato fasce nazionali:

ARIANNA CESARETTI di Arcevia – MISS CITTÀ DI PISA ITALIA 2025
ASIA MANZETTI di Senigallia – MISS WEB ITALIA 2025
ASIA CIBRARIU SENT di Senigallia – MISS CINEBOOKING ITALIA

Un plauso anche alla bellissima Alexandra Petrea, di Osimo, che ha rappresentato le Marche con grande classe e determinazione.

Per VP EVENTI, è stato un vero onore accompagnare queste giovani promesse in un evento indimenticabile che celebra la bellezza, il talento e la moda italiana.

Le Marche sono sempre più protagoniste. E il meglio deve ancora venire!

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Martedì 9 settembre, 2025 
alle ore 6:00
