Le Marche in vetrina: ATIM porta regione ai grandi eventi del turismo internazionale Si prospetta autunno ricco di impegni per le Marche: nei prossimi mesi protagoniste di una serie di eventi in Italia e in Europa

Prosegue senza sosta l’attività di ATIM nella promozione dell’offerta delle Marche in occasione delle grandi manifestazioni fieristiche in Italia e soprattutto all’estero, con l’obiettivo di presentare ai principali operatori del turismo internazionale quanto la regione è capace di offrire a una clientela sempre più variegata ed esigente.

Dall’inizio dell’anno l’agenzia della Regione Marche ha partecipato a tre fiere nazionali e dieci expo internazionali (di cui quattro extra europei), oltre a sei eventi B2B per la promozione del sistema turistico regionale.