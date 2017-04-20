Zes, Cardinali: “Semplificazioni e agevolazioni fiscali fondamentali per slancio investimenti”
Il presidente di Confindustria Marche all'incontro promosso da Hamu sulla Zes unica
Intervenuto nel pomeriggio di lunedì 8 settembre all’evento informativo promosso da Hamu sulla Zes unica all’Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche, il presidente di Confindustria Marche Roberto Cardinali ha espresso le sue riflessioni su questa misura.
All'incontro è intervenuto anche Giosy Romano, Coordinatore della Struttura di missione ZES Unica.
