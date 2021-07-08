Logo farmacieFarmacie di turno


Fratelli d’Italia incontra i cittadini ad Ostra

Presente anche Acquaroli che spiegherà la candidatura di Canafoglia

Ascolta la notizia

Giovedì 11 settembre nella cornice del ristorante La Cantinella ad Ostra, il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli, accompagnato dall europarlamentare Carlo Ciccioli e tutta la dirigenza politica di Senigallia e della vallata del Misa e Nevola lanceranno la candidatura dell avvocato Corrado Canafoglia per le regionali.


La serata, organizzata da Rodolfo Pirani, Roberto Chiappetti e Romina Ceresoli darà la possibilità ai tanti cittadini che hanno garantito la loro presenza di conoscere le motivazioni della candidatura di Canafoglia e ciò che è stato realizzato ed i programmi futuri del centro destra dalla viva voce di Acquaroli.

La sintesi politica e le motivazioni del sostegno a Canafoglia saranno spiegate da Carlo Ciccioli, Massimo Bello e Nicola Malerba.

Nicola Malerba

