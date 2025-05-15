Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
"La giunta tace. E questo silenzio è inaccettabile"

"La giunta tace. E questo silenzio è inaccettabile"

Politica
Maurizio Mangialardi
La crisi che colpisce la Beko a Fabriano continua a trascinare con sé incertezze e produzione al palo, lasciando i lavoratori in un limbo quotidiano.
 

Partono gli ammortizzatori sociali, ma non gli investimenti necessari a rilanciare l’impianto. Intanto, è stato l’intero settore Ricerca e Sviluppo della Beko a Fabriano è stato chiuso, interamente trasferito in Turchia. E allora la domanda è semplice: dov’è Acquaroli?
 
Una Regione che vuole avere un futuro deve tornare protagonista nelle politiche industriali, capace non solo di sostenere le imprese, ma anche di tutelare i posti di lavoro. Oggi, purtroppo, questa visione non c’è: su Beko, come su altre partite strategiche, la giunta tace. E questo silenzio è inaccettabile.
 
Io continuerò a battermi per le lavoratrici e i lavoratori, portando la loro voce e le loro istanze in Regione. Perché le Marche meritano un futuro diverso: un futuro da motore laborioso della manifattura italiana, giusto e dignitoso per le famiglie che vi lavorano.
 
Maurizio Mangialardi
 
 
