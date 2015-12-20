“Il fallimento della Giunta Acquaroli sul trasporto pubblico locale è definitivo e conclamato dai numeri” Mangialardi (PD): "La vicenda Conerobus è solo uno degli elementi di un bilancio disastroso"

Non solo non hanno fatto meglio delle amministrazioni precedenti, ma hanno addirittura peggiorato la situazione tradendo tutte le promesse: la vicenda Conerobus è solo uno degli elementi di un bilancio disastroso.

In questi anni, con interrogazioni e interventi in Aula, ho cercato di tenere alta la tensione su un tema cruciale per la vita quotidiana di migliaia di marchigiani; ma la destra ha preferito restare in silenzio, mettendo gli interessi di partito davanti a quelli dei marchigiani.

Il Governo Meloni ha confermato criteri di riparto che penalizzano le Marche, ultima regione d’Italia per fondi in rapporto agli abitanti, e la Giunta Acquaroli non ha avuto la forza di chiedere un riequilibrio. Un ossequio politico alla Presidente del Consiglio che si è trasformato in irrilevanza amministrativa.

Oggi Conerobus annuncia tagli pesanti a corse, chilometri percorsi e personale: a pagare saranno studenti, pendolari, anziani, cioè i cittadini più fragili, lasciati letteralmente a piedi. Una scelta che condanna il servizio pubblico al ridimensionamento e scarica inefficienze e debolezze politiche su lavoratori e utenti.

Questa vicenda dimostra ancora una volta come la famosa “filiera” della destra non abbia portato vantaggi ai marchigiani, ma solo disservizi e occasioni perdute.

Dal 30 settembre cambieremo rotta: il trasporto pubblico locale tornerà a essere una priorità. Non solo pretendendo dal Governo ciò che spetta alle Marche, ma anche avviando una vera riorganizzazione regionale del TPL, coinvolgendo aziende specializzate del nostro territorio che sono eccellenze mondiali nel settore. Perché per noi vengono prima i marchigiani, non i destini politici personali di chi governa.

Maurizio Mangialardi