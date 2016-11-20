Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale 2 Cesanella
SenigalliaNotizie.it
Area Broker - Broker di assicurazioni a Senigallia

Riprende la circolazione ferroviaria sulla linea Orte – Falconara

Da sabato 6 settembre

Cronaca
Trenitalia, treni

Dal 6 settembre riprende, come da programma, la circolazione ferroviaria sulla linea Orte-Falconara dopo i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

L’ammodernamento e il potenziamento tecnologico e prestazionale della linea Orte–Falconara, che rappresenta una delle opere più rilevanti per le regioni Marche e Umbria, consentiranno a regime un aumento della capacità della rete, un miglioramento della regolarità del servizio ferroviario, con benefici in termini di puntualità, e una riduzione dei tempi di percorrenza fino a 20 minuti. Alcuni tratti saranno abilitati a velocità fino a 200 km/h.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
