Incontro tra Anaao Assomed, Nursind e i candidati alla Presidenza regionale "Riportare il paziente e l’operatore sanitario al centro e recuperare il rapporto tra il paziente e chi lo cura"

La sanità è un tema molto impattante nella campagna elettorale, nel bilancio regionale e, soprattutto sulla vita dei cittadini ma anche sul personale medico e sanitario e per questo Anaao Assomed Marche e Nursind hanno organizzato un confronto tra i candidati a Presidente della Giunta, presenti Acquaroli, Bolletta, Gerardi, Mangani, Marinelli e Ricci, sul tema “Modelli organizzativi a confronto tra criticità e prospettive”.