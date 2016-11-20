Debutta la Prima Categoria con la Coppa Marche
Derby tra BarbaraMonserra e Olimpia Marzocca, riposa la Castelleonese
Si gioca in Coppa Marche di Prima Categoria sabato 6 settembre, alle 15.30.
Nel girone 4, in campo BarbaraMonserra e Olimpia Marzocca, che si affrontano.
Nello stesso girone, riposa la Castelleonese.
