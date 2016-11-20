Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
“La sicurezza non è un tema di destra o di sinistra”

Incontro con Ricci e Carafiglio al Gabbiano di Senigallia

Politica
Gabbiano Senigallia

“La sicurezza non è un tema di destra o di sinistra, è un tema che riguarda la libertà delle persone ed è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di diventare la regione con la più alta qualità della vita d’Europa, dobbiamo toglierla dalla propaganda nella quale è stata messa e rendere le Marche la regione più sicura d’Italia”,

così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, ieri, al Cinema Gabbiano di Senigallia (AN), assieme allo scrittore, Gianrico Carofiglio, per l’incontro tematico sulla sicurezza, che ha visto l’intervento anche di Giuseppe Provenzano, deputato PD, Raffaele Clemente, consulente per la sicurezza urbana, Agnese Santarelli, avvocata e candidata AVS.

“Voglio una regione libera dalle mafie che non conoscono confini e che contrasti la criminalità anche grazie alle nuove tecnologie. Ci batteremo a Roma affinché si assumano più forze dell’ordine e contrasteremo i furti negli appartamenti che, oltre a recare danno economico ledono la sfera personale delle persone”, dichiara Ricci.

Matteo Ricci

Pubblicato Venerdì 5 settembre, 2025 
alle ore 9:43
