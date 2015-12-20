Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale 2 Cesanella
Adesso
18°
Lunedì
17° / 27°
Martedì
19° / 28°
Mercoledì
20° / 27°
Giovedì
20° / 26°
Venerdì
18° / 26°
Sabato
17° / 26°
Domenica
18° / 24°
Lunedì
18° / 25°
Martedì
18° / 26°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Pizzeria da Corrado, On the Road, On the Beach, Lab - Pongelli di Ostra Vetere, Senigallia, Fano

Incontro tra l’Unione delle Province marchigiane e i candidati alla presidenza regionale

"Serve un percorso legislativo generale che non interessi solo la riforma delle Province ma tutti gli Enti Territoriali"

97 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Incontro tra Upi Marche e candidati alla presidenza regionale

Riforma delle Province, i candidati Governatori delle Marche Marche a confronto con i vertici nazionali dell’Unione delle Province Italiane, il Presidente Pasquale Gandolfi ed il Direttore generalePiero Antonelli, e quelli regionali, il Presidente dell’Upi Marche Giuseppe Paolini (presidente della Provincia di Pesaro Urbino), la Direttrice regionale Valeria Ciattaglia, i Presidenti di Provincia Daniele Carnevali di AnconaSergio Loggi di Ascoli PicenoMichele Ortenzi di Fermo e Sandro Parcaroli di Macerata.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura