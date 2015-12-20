Incontro tra l’Unione delle Province marchigiane e i candidati alla presidenza regionale
"Serve un percorso legislativo generale che non interessi solo la riforma delle Province ma tutti gli Enti Territoriali"
97 Letture0 commenti
Riforma delle Province, i candidati Governatori delle Marche Marche a confronto con i vertici nazionali dell’Unione delle Province Italiane, il Presidente Pasquale Gandolfi ed il Direttore generalePiero Antonelli, e quelli regionali, il Presidente dell’Upi Marche Giuseppe Paolini (presidente della Provincia di Pesaro Urbino), la Direttrice regionale Valeria Ciattaglia, i Presidenti di Provincia Daniele Carnevali di Ancona, Sergio Loggi di Ascoli Piceno, Michele Ortenzi di Fermo e Sandro Parcaroli di Macerata.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!