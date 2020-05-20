“Internazionalizzazione alla Politecnica delle Marche: dietro i numeri, il vuoto dei servizi”
"Se gli studenti o meglio le famiglie degli studenti hanno risorse sufficienti per pagare 20 mila euro annui di tasse universitarie allora è possibile studiare Medicina, altrimenti non c'è nessuna possibilità"
L’Università Politecnica delle Marche ha recentemente annunciato un aumento significativo degli studenti internazionali iscritti, passati dall’1% al 12% sul totale degli immatricolati.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
