Grande partecipazione alla festa per i 25 anni dell’US Pallavolo Senigallia Roberto Paradisi: "Lo sport è un palcoscenico di vita: reale, adrenalinico, impattante"

160 Letture Sport

Una Rotonda gremita ha festeggiato nella serata di venerdì 29 agosto l’US Pallavolo Senigallia, la società sportiva senigalliese che in questi giorni compie 25 anni.

Per la Festa del Giubileo del club neroazzurro, quasi 500 tesserati – numero tra i più alti in Italia nella pallavolo – c’è stata una tre giorni con tornei di pallavolo, senior e junior, alla Marchetti, a Campo Boario e nel campo allestito di fronte alla Rotonda.

Una tre giorni conclusasi venerdì 29 agosto, con la premiazione delle squadre e l’esibizione dei falconieri e delle loro aquile, che hanno emozionato giocatori, giocatrici e famiglie presenti.

Quindi, mentre l’inno dell’US presentato nell’occasione risuonava costantemente all’interno della Rotonda, la cena di gala finale con oltre 200 presenti, la musica di Radio Arancia, i fuochi d’artificio e le premiazioni dei personaggi che, in questi primi 25 anni, hanno lasciato un segno indelebile nella storia neroazzurra, compreso chi non c’è più come l’indimenticabile Marco Fratini o uno dei padri della pallavolo senigalliese come Brunello Raffone.

«Lo sport è un palcoscenico di vita: reale, adrenalinico, impattante. E’ lo sport – spiega Roberto Paradisi, fondatore e ancora oggi direttore tecnico della società neroazzurra – che ci rende eternamente giovani perché coglie le corde profonde di ogni individuo. Abbiamo realizzato qualcosa di unico perché abbiamo imparato noi stessi e insegnato ai nostri ragazzi a combattere i set della vita con la stessa passione che si mette in campo».

«In questi 25 anni – aggiunge Paradisi – nella società dell’Aquila sono transitati circa 8.000 ragazzi e ragazze. Abbiamo vinto campionati giovanili (storico quello juniores femminile del 2022 quando la società fu ammessa alle finali per lo scudetto come rappresentante delle Marche) ma sempre con la forza del nostro vivaio, senza mai tradire la filosofia della scuola di pallavolo senigalliese».