“On. Matteo Renzi ed On. Matteo Ricci, perché ce l’avete tanto con noi marchigiani?” Lettera aperta di Corrado Canafoglia, candidato di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali

Ieri On. Renzi lei è venuto nelle Marche a dare il suo appoggio alla campagna elettorale dell’on. Ricci. Avrei voluto porvi delle domande direttamente, ma ciò avrebbe fatto di me un candidato maleducato ed allora ve le sottopongo con questa lettera aperta.

Perché On. Renzi ha firmato il Decreto “Salva Banche” azzerando il valore delle azioni dei tanti risparmiatori marchigiani di Banca Marche?

Lei sa che Banca Marche non doveva fallire e comunque poteva essere aiutata come per il Monte dei Paschi di Siena: perché non l’ha fatto?

Lei sa On. Renzi che dopo il crack di Banca Marche, tante aziende marchigiane hanno dovuto chiudere e tanti marchigiani oggi si trovano con gli immobili di proprietà pignorati?

E poi può spiegarci per quale motivo nel suo Decreto “Salva banche” che ha distrutto Banca Marche ha secretatol’attività dei commissari di Bankitalia e nessuno sa che cosa sia successo in quel periodo dove sono stati bruciati miliardi dei marchigiani?

On. Ricci, visto che al tempo aveva un ruolo apicale nel Partito Democratico, perché non è intervenuto per fermare questo massacro del territorio marchigiano, che oggi continua con la desertificazione degli sportelli bancari? Doveva parlare allora quando poteva farlo, non oggi dopo il disastro!

La vostra responsabilità, quantomeno politica, è gravissima!

Da senigalliese On. Renzi volevo chiederle dove sono finiti i milioni da lei promessi all’indomani dell’alluvione del 2014 che ha colpito Senigallia o forse se li è dimenticati perché subito intento a fare selfie con un bel sorriso insieme all’allora Sindaco Maurizio Mangialardi?

Quel denaro serviva per effettuare la manutenzione del fiume, mai fatta e nel 2022 è arrivata una seconda alluvione che ha colpito il territorio con ricadute drammatiche.

Infine, On. Renzi, le volevo chiedere per quale motivo ha benedetto come evento straordinario la cessione dell’Indesit alla Whirlpool, cessione che è stato il primo errore strategico che ha portato poi alla crisi attuale della Beko e della morte del distretto dell’elettrodomestico nel fabrianese.

Queste tre vicende vanno chiarite da entrambi e sentirvi ora parlare di sviluppo di impresa durante questa campagna elettorale fa male ai tanti marchigiani ed alle tante imprese del territorio che non possono e non devono dimenticare che cosa avete fatto o peggio ancora che cosa non avete fatto!

Sentirvi oggi, dare soluzioni miracolose per accaparrarvi un voto stride con i disastri economici che vi ho richiamato che hanno in voi i responsabili politici!

Questo territorio ce la farà a risollevarsi da quelle crisi, ma i marchigiani devono sapere che cosa avete fatto insieme!

Se poi volete concedermi un confronto sarei ben felice, considerato che nella mia vita professionale mi sono occupato di queste vicende in particolare del crack Banca Marche e delle alluvioni del 2014 ed del 2022 a Senigallia e nella sua vallata.

Comprendo che non potete abbassarvi a parlare con un umile candidato, ma so anche che non lo farete perché i documenti che io ho in mano e la conoscenza maturata di queste questioni vi mette in difficoltà.

Comunque potete delegare un vostro candidato al Consiglio Regionale: ce ne sarà almeno uno che ha il coraggio di confrontarsi con me per approfondire questi disastri!

Io attendo, la speranza è l’ultima morire!

Nel frattempo un piccolo consiglio agli elettori marchigiani: attenti a quei 2!

Corrado Canafoglia – Fratelli d’Italia