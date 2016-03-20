Giovedì 4 settembre mobilitazione a sostegno della Global Sumud Flotilla
A partire dalle ore 18.30 presso il monumento a Oberdan
Il 4 settembre 2025 la GLOBAL SUMUD FLOTILLA parte dalla Sicilia e dalla Tunisia verso Gaza.
Con la forza della opinione pubblica globale e dell’azione diretta, questa iniziativa di solidarietà ha lo scopo di interrompere gli effetti distruttivi della colpevole politica dei governi occidentali e della UE, che appoggiano il governo di Israele nell’uso della fame come arma di guerra con il fine del genocidio e della pulizia etnica del popolo palestinese.
Oltre seimila partecipanti da oltre 44 paesi su decine di imbarcazioni cercheranno di superare il blocco navale illegale di Israele e di raggiungere Gaza con centinaia di tonnellate di aiuti umanitari.
È possibile seguire l’iniziativa della Global Sumud Flotilla sui canali digitali a partire dalla pagina web ufficiale: https://globalsumudflotilla.org/.
MANIFESTIAMO INSIEME IL NOSTRO APPOGGIO
h. 18.30 / 19.30 presso l’area del monumento a Oberdan
(angolo Lungomare Marconi con Via Bovio – Senigallia)
da: RETE PER LA PACE SUBITO – SENIGALLIA
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!