Giovedì 4 settembre mobilitazione a sostegno della Global Sumud Flotilla

A partire dalle ore 18.30 presso il monumento a Oberdan

Mobilitazione nazionale a favore della Global Sumud Flotilla

Il 4 settembre 2025 la GLOBAL SUMUD FLOTILLA parte dalla Sicilia e dalla Tunisia verso Gaza.

Con la forza della opinione pubblica globale e dell’azione diretta, questa iniziativa di solidarietà ha lo scopo di interrompere gli effetti distruttivi della colpevole politica dei governi occidentali e della UE, che appoggiano il governo di Israele nell’uso della fame come arma di guerra con il fine del genocidio e della pulizia etnica del popolo palestinese.

Oltre seimila partecipanti da oltre 44 paesi su decine di imbarcazioni cercheranno di superare il blocco navale illegale di Israele e di raggiungere Gaza con centinaia di tonnellate di aiuti umanitari.

È possibile seguire l’iniziativa della Global Sumud Flotilla sui canali digitali a partire dalla pagina web ufficiale: https://globalsumudflotilla.org/.

MANIFESTIAMO INSIEME IL NOSTRO APPOGGIO

h. 18.30 / 19.30 presso l’area del monumento a Oberdan

(angolo Lungomare Marconi con Via Bovio – Senigallia)

 

da: RETE PER LA PACE SUBITO – SENIGALLIA

Pubblicato Martedì 2 settembre, 2025 
alle ore 6:00
