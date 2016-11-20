Logo farmacieFarmacie di turno


Duro affondo della LAV in occasione della riapertura della caccia

"L’ingordigia dei cacciatori è assecondata dai politici alla costante ricerca del consenso"

Associazioni
caccia, cacciatori, stagione venatoria

Come ogni anno anche il 2025 ripeterà il consueto copione venatorio. La stagione si apre ufficialmente la terza domenica di settembre, quindi il 21, ma la gran parte delle Regioni – al momento Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto – anche quest’anno concede ai cacciatori di poter andare a caccia già dal 1° settembre, sfruttando le cosiddette preaperture. Una possibilità – non un obbligo – alla quale i Presidenti delle Regioni non hanno mai rinunciato, pur di accontentare i cacciatori in piena crisi d’astinenza dalla loro sanguinaria passione.

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Sabato 6 settembre, 2025 
alle ore 2:00
Tags
