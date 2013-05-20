Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Roberto Paradisi - Candidato Consigliere Regionale - Elezioni Regionali Marche 2025

“L’errore di Ricci: lo sport non è immagine ma sostanza”

Paradisi (Forza Italia): "Ben venga il grande evento. Ma come conseguenza di una visione, non come spot elettorale"

129 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia

Matteo Ricci vuole puntare sui grandi eventi sportivi per rilanciare il turismo. Senza aggiungere altro. Ma lo sport non è immagine. E’ sostanza. Ecco perché il candidato dem sbaglia.

Occorre invece fare il contrario: puntare sullo sport di base e dilettantistico. Occorre rendere le Marche appetibili per iniziative e tornei giovanili, ritiri sportivi societari, camp estivi che potrebbero essere convogliati da tutta Italia (abbiamo mare, spiagge uniche, colline). Un turismo sano e giovane che aiuterebbe a destagionalizzare l’offerta turistica. Per questo serve un impegno politico nuovo e con una diversa consapevolezza: nuovi ed efficienti impianti sportivi multifunzionali (il dramma della mancanza o vetustà delle strutture è sotto gli occhi di tutti), strutture ricettive adeguate e con costi accessibili per il turismo sociale economico e sportivo (esistono strutture di questo genere a Cesenatico, Lignano, Sappada, Piancavallo …), play ground…  Investimenti che poi ci ritroveremmo per valorizzare e garantire lo sport di base marchigiano, troppo spesso dimenticato dalla politica. Poi ben venga il grande evento. Ma come conseguenza di una visione, non come spot elettorale.

Investire sullo sport, sugli impianti, sull’accesso alla pratica sportiva in modo da coinvolgere sempre di più le giovani generazioni è, allo stesso tempo, un viatico per il turismo ed un investimento su un sano stile di vita dei giovani. Perché lo sport (e per farlo le istituzioni devono fare la loro parte pesantemente) è l’unica potente medicina contro lo sballo giovanile.

 

ROBERTO PARADISI
Candidato Forza Italia

