Da Senigallia, Ancona e Pesaro gesto di solidarietà alla Global Sumud Flotilla Organizzata un'uscita in mare a sostegno dell'iniziativa finalizzata alla consegna di aiuti umanitari per Gaza

Nella mattinata del 31 agosto sei imbarcazioni sono partite dal porto di Senigallia per una uscita in mare in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa umanitaria civile della storia contemporanea. Le prime imbarcazioni sono infatti partite oggi da Barcellona e da Genova dirette a Gaza.

L’iniziativa a Senigallia ha visto la partecipazione spontanea di numerosi diportisti e diportiste, di semplici cittadini solidali in collegamento con le iniziative che si sono svolte in contemporanea a Mezzavalle di Ancona a cura della associazione “Mezzavalle Libera” e al Porto di Pesaro a cura della associazione “Gruppo per la Pace e il Disarmo” di Fano e Pesaro.

“Sumud” è una parola in arabo che indica la capacità di resistere alle avversità e di mantenere la capacità di iniziativa. E’ il senso di questa iniziativa che ha come obiettivo quello di rompere la paralisi della diplomazia e della politica ufficiale con la forza della opinione pubblica globale e dell’azione diretta. Oltre seimila partecipanti da oltre 44 paesi su decine di imbarcazioni hanno come obiettivo quello di superare il blocco navale illegale di Israele contro la Palestina e di raggiungere Gaza con centinaia di tonnellate di aiuti umanitari.

E’ possibile seguire l’iniziativa della Global Sumud Flotilla sui canali digitali a partire dalla pagina web ufficiale: https://globalsumudflotilla.org/.

A partire dal 4 settembre sono previste altre azioni e forme di partecipazione a sostegno di questa importante iniziativa di solidarietà internazionale.

Nei prossimi giorni come Coordinamento Marche per la Palestina abbiamo preparato un calendario di appuntamenti di discussione politica e di azioni di solidarietà in diverse località della regione alle quali invitiamo la cittadinanza a partecipare.

da: Coordinamento Marche per la Palestina