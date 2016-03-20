“Aggressioni ai medici, fenomeno ormai endemico”
"Nelle Marche servono misure straordinarie"
170 Letture0 commenti
Ho letto con sconcerto i dati diffusi dall’associazione Co.E.S. Marche, che riunisce gli autisti soccorritori della nostra Regione, in merito alle aggressioni subite da questi operatori della sanità: ben 518 su 631 di essi ha subito violenza verbale o fisica.
Non è accettabile né tollerabile che l’82% degli autisti soccorritori, che svolgono un servizio alla comunità indispensabile e preziosissimo, debbano subire episodi come quello accaduto pochi giorni fa ad Ancona, dove un operatore è stato colpito da un pugno e preso per il collo.
D’altronde, più in generale il fenomeno delle aggressioni, che riguarda anche medici, infermieri, oss, è diventato endemico: una piaga troppo diffusa che va arginata in ogni modo.
Voglio esprimere loro tutta la mia solidarietà: servono misure straordinarie di protezione e salvaguardia della sicurezza. Inoltre, è indispensabile che le istituzioni provvedano al più presto al pieno riconoscimento giuridico della figura professionale dell’autista soccorritore, prevedendo contestualmente adeguate tutele.
Maurizio Mangialardi
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!