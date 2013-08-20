Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
Adesso
28°
Sabato
20° / 26°
Domenica
18° / 25°
Lunedì
18° / 30°
Martedì
20° / 28°
Mercoledì
18° / 27°
Giovedì
18° / 27°
Venerdì
18° / 28°
Sabato
19° / 27°
Domenica
19° / 26°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Wash Dog Senigallia - Toelettatura cani - Lavaggio cani self

“Centrodestra, predendetevi una responsabilità ogni tanto”

"I dati parlano chiaro, inutile smentirli"

144 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia

Avete governato le Marche, che dopo cinque anni di governo di destra non crescono: mezza responsabilità ve la volete prendere oppure no?

O vogliamo dare i numeri al lotto? Abbiamo dati diffusi da Bankitalia, Svimez e Confindustria, non è possibile smentirli. Sostenete di aver fatto politiche industriali di crescita, ma quelle politiche, come certificano i dati, ci portano alla fine del mandato a crescita zero: è un elemento del quale vi prendete la responsabilità o è sempre colpa di qualcun altro?”.

Così Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, durante il confronto con il Presidente uscente e candidato, Francesco Acquaroli, promosso dall’ assemblea regionale della Uil Marche in corso ad Ancona.

Da

Matteo Ricci

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura