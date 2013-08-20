“Centrodestra, predendetevi una responsabilità ogni tanto”
"I dati parlano chiaro, inutile smentirli"
Avete governato le Marche, che dopo cinque anni di governo di destra non crescono: mezza responsabilità ve la volete prendere oppure no?
O vogliamo dare i numeri al lotto? Abbiamo dati diffusi da Bankitalia, Svimez e Confindustria, non è possibile smentirli. Sostenete di aver fatto politiche industriali di crescita, ma quelle politiche, come certificano i dati, ci portano alla fine del mandato a crescita zero: è un elemento del quale vi prendete la responsabilità o è sempre colpa di qualcun altro?”.
Così Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, durante il confronto con il Presidente uscente e candidato, Francesco Acquaroli, promosso dall’ assemblea regionale della Uil Marche in corso ad Ancona.
Da
Matteo Ricci
