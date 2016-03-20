Elezioni Regionali Marche 2025: Enrico Pergolesi si candida a consigliere con AVS
"Per una Regione delle Persone non dei Privilegi"
E’ arrivato il tempo in cui le esperienze accumulate nel tempo vanno messe a frutto ed è di nuovo l’ora di impegnarsi.
Seguo la politica da prima dell’età della ragione.
Trent’anni fa ero nelle manifestazioni studentesche contro la Riforma Moratti, poi per l’Acqua Pubblica, Contro il Nucleare, a Difesa della Costituzione, a difesa dell’Articolo 18, contro la Chiusura dello Zuccherificio a Jesi, a favore della Pace e contro le tante guerre che in questi trent’anni si sono succedute.
Solo per citarne alcune perché l’elenco è veramente lungo.
Ed ora è di nuovo il momento di mettersi in gioco per aiutare a ridare dignità a questa regione, troppo spesso calpestata da logiche reazionarie e conservatrici.
La svolta oggi, non solo è possibile ma è anche necessaria.
Darò il mio contributo avendo accettato la candidatura alle prossime elezioni regionali con Alleanza Verdi e Sinistra, parte integrante del fronte che sostiene Matteo Ricci e il centrosinistra.
Non si tratta di una scelta personale, ma di un impegno collettivo: per vent’anni con tanti amici e compagni abbiamo attraversato insieme il deserto politico della sinistra e nonostante la crisi di partiti e movimenti, siamo riusciti a resistere perché abbiamo ideali forti e perché ci siamo sempre sostenuti a vicenda.
Un impegno che parte da Senigallia e da un percorso fatto di lotte, manifestazioni, battaglie comuni, ma anche momenti di festa e socialità.
Una storia condivisa che oggi mi capita di rappresentare consapevole delle difficoltà del momento, ma con la determinazione a mettere al centro i bisogni delle persone e la speranza di costruire un futuro più giusto. Su questo spero di poter contare sul sostegno di tutte e tutti”.
Candidato al Consiglio Regionale Marche
Enrico Pergolesi
