Pasquini Dr.ssa Claudia
Elezioni Regionali Marche 2025: Enrico Pergolesi si candida a consigliere con AVS

"Per una Regione delle Persone non dei Privilegi"

Politica
Enrico Pergolesi

E’ arrivato il tempo in cui le esperienze accumulate nel tempo vanno messe a frutto ed è di nuovo l’ora di impegnarsi.

Seguo la politica da prima dell’età della ragione.

Trent’anni fa ero nelle manifestazioni studentesche contro la Riforma Moratti, poi per l’Acqua Pubblica, Contro il Nucleare, a Difesa della Costituzione, a difesa dell’Articolo 18, contro la Chiusura dello Zuccherificio a Jesi, a favore della Pace e contro le tante guerre che in questi trent’anni si sono succedute.

Solo per citarne alcune perché l’elenco è veramente lungo.

Ed ora è di nuovo il momento di mettersi in gioco per aiutare a ridare dignità a questa regione, troppo spesso calpestata da logiche reazionarie e conservatrici.

La svolta oggi, non solo è possibile ma è anche necessaria.

Darò il mio contributo avendo accettato la candidatura alle prossime elezioni regionali con Alleanza Verdi e Sinistra, parte integrante del fronte che sostiene Matteo Ricci e il centrosinistra.

Non si tratta di una scelta personale, ma di un impegno collettivo: per vent’anni con tanti amici e compagni abbiamo attraversato insieme il deserto politico della sinistra e nonostante la crisi di partiti e movimenti, siamo riusciti a resistere perché abbiamo ideali forti e perché ci siamo sempre sostenuti a vicenda.

Un impegno che parte da Senigallia e da un percorso fatto di lotte, manifestazioni, battaglie comuni, ma anche momenti di festa e socialità.

Una storia condivisa che oggi mi capita di rappresentare consapevole delle difficoltà del momento, ma con la determinazione a mettere al centro i bisogni delle persone e la speranza di costruire un futuro più giusto. Su questo spero di poter contare sul sostegno di tutte e tutti”.

Candidato al Consiglio Regionale Marche
Enrico Pergolesi

