Vento e temporali: allerta gialla sulle Marche per venerdì 29 agosto 2025 Avviso da Protezione Civile: parte centro-settentrionale della regione maggiormente interessata da fenomeni

La Protezione Civile Regionale, in data 28 agosto, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 48/2025 per criticità dovuta a temporali e vento per tutta la giornata di venerdì 29 agosto 2025.

FENOMENI: La giornata di venerdì sarà caratterizzata, nel settore centro settentrionale, da una maggiore instabilità dovuta alla presenza di contrasto termico che consentirà la formazione di temporali anche intensi in transito da ovest verso est e più probabili nella prima parte della giornata. Anche la ventilazione sarà sostenuta, da sud-ovest con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, in particolare nelle zone alto collinari e montane e nei settori collinari e costieri della parte centro settentrionale della regione.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).