Bronzetti vince il Senigallia Open di tennis Grande successo di pubblico e un toccante ricordo del glorioso passato tennistico locale

115 Letture Sport

Si è concluso con il trionfo di Alberto Bronzetti il Memorial Claudio Brunetti, torneo Open Città di Senigallia valido come tappa di qualificazione alle prequalificazioni BNL 2026 del Foro Italico.



Ben 160 partecipanti si sono sfidati fino a venerdì scorso sui campi del Vivere Verde, che per il secondo anno consecutivo ha ospitato questa prestigiosa manifestazione con montepremi di 10.000 euro.

Una rimonta da campione quella del tennista del Tennis Club Viserba che dopo aver perso il primo set per 6-4 contro il detentore del titolo Gianluca Di Nicola (Tennis Club Bologna), ha ribaltato completamente l’inerzia del match aggiudicandosi la vittoria con il punteggio finale di 4/6 6/1 6/3.

«Perdere il primo set non mi ha demoralizzato, anzi mi ha dato la carica per alzare il livello. La preparazione atletica ha fatto davvero la differenza, soprattutto nel terzo set. Qualificarmi per la terza volta per Roma è qualcosa di speciale», sottolinea il vincitore.

Il presidente della FITP Marche, Andrea Bolognesi, presente alla cerimonia, evidenzia: «Bronzetti ha dimostrato ancora una volta il suo valore straordinario. Una manifestazione molto partecipata che si aggiunge alle altre quattro tappe provinciali già disputate, e che qui a Senigallia ha toccato quota 160 iscritti. L’organizzazione del Tennis Team Senigallia è stata impeccabile per il secondo anno consecutivo. Il grande pubblico presente dimostra quanto la nostra regione ami questo sport».

La finale, disputata in serata sui campi del Vivere Verde, ha regalato emozioni pure per oltre due ore davanti a spalti e tribune completamente pieni. Bronzetti, grazie a una forma fisica strepitosa, è riuscito a prevalere su un Di Nicola comunque ottimo.

Da segnalare le prestazioni dei semifinalisti Stefano Baldoni e Tommaso Gabrieli, entrambi di classifica 2.1, che hanno dimostrato la caratura del tabellone principale. Baldoni aveva già conquistato il torneo nel 2022 e nel 2023. L’arbitraggio della finale è stato affidato al giovane senigalliese Edoardo Pierfederici.

La cerimonia di premiazione è stata condotta dal maestro del Tennis Team Giuseppe Bevilacqua.

Momento toccante l’intervento dell’appassionato e memoria storica del tennis senigalliese Walter Bruscia, che ha reso omaggio al leggendario torneo internazionale degli anni Sessanta-Settanta quando Senigallia ospitava i più forti giocatori del mondo (Panatta, che qui nel 1971 vinse per la prima volta da pro, Nastase, Pietrangeli, Tiriac, Franulovic) sui campi del PonteRosso, ora tristemente e colpevolmente abbandonati, ormai da oltre dieci anni. Sono stati chiamati in campo Attilio Girolimini, Maria Cristina Cremonini e Maria Luisa Polverari, protagonisti di quegli anni indimenticabili.