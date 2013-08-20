Fiera Campionaria 2025 di Senigallia: tutto pronto per l’inaugurazione Dal 27 al 31 agosto dalle 17.00 alle 24.00 con ingresso gratuito

164 Letture Cronaca

Tutto pronto per la 33ª edizione della Campionaria di Senigallia, in programma da domani, mercoledì 27 agosto, a domenica 31, tutti i giorni dalle 17:00 alle 24:00, con ingresso libero. La città si prepara ad accogliere visitatori, famiglie e curiosi tra stand, esposizioni, eventi e spettacoli, in uno degli appuntamenti più attesi dell’estate marchigiana.

L’area fieristica – allestita tra i Giardini della Rocca Roveresca e Piazza del Duca – è ormai definita in ogni dettaglio, con oltre 1000 metri quadri occupati da circa 50 espositori provenienti da tutta la provincia di Ancona e non solo. La macchina organizzativa, guidata da CNA Territoriale di Ancona e Promo D, ha lavorato per settimane per garantire accoglienza, sicurezza e una logistica impeccabile, in collaborazione con il Comune di Senigallia, la Camera di Commercio delle Marche e Confidi Uni.Co.

Anche quest’anno la Campionaria racconterà le Marche produttive: una fiera che mette al centro le micro e piccole imprese, l’artigianato di qualità, l’innovazione applicata ai settori tradizionali e l’energia di chi, con coraggio, continua a investire nel territorio.

Edilizia, arredamento, agroalimentare, benessere, mobilità, tecnologia, servizi alla persona, tempo libero e ristorazione: questi i grandi filoni che attraverseranno i cinque giorni di esposizione, con aziende pronte a dialogare direttamente con il pubblico, offrire consulenze, mostrare prodotti, servizi, novità e idee per migliorare casa, lavoro e qualità della vita.

Accanto alla parte espositiva, la Campionaria proporrà anche quest’anno un calendario di eventi collaterali: social dance, esibizioni sportive, attività per famiglie e momenti di intrattenimento dal vivo, grazie alla collaborazione con Sugar Swing e Polisportiva Senigallia ASD.

L’avvio ufficiale è previsto per mercoledì 27 agosto alle ore 17:00 con il tradizionale giro per gli stand delle autorità locali e dei rappresentanti delle associazioni promotrici. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, per vivere insieme un appuntamento che è ormai parte del patrimonio collettivo di Senigallia.

da CNA