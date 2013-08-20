208 le scuole nelle Marche Nella provincia di Ancona sono 66

142 Letture Cronaca

Comunicato Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

DIRIGENTI SCOLASTICI

Operazioni di immissione in ruolo (dalla graduatoria del concorso ordinario

indetto con DPIT 2788/2023) e di conferimento degli incarichi aggiuntivi di reggenza

per l’anno scolastico 2025/2026.

Esito delle procedure.

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche rende noto che nella giornata odierna si sono concluse le procedure di immissione in ruolo dei cinque candidati utilmente collocati in graduatoria (decreto direttoriale n. 1632 del 25 agosto 2025) e di conferimento delle reggenze annuali sulle sedi rimaste o resosi disponibili dopo le operazioni di mobilità espletate il 15 luglio scorso con provvedimento n. 1251, modificato e aggiornato con successivo decreto n. 1319 del 22 luglio, pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ufficio.

Il quadro generale delle 208 istituzioni scolastiche delle Marche, quale risulta dalla tabella che segue, è ora aggiornato.

provincia

numero Istituzioni scolastiche

Ancona

66

Ascoli Piceno e Fermo

48

Macerata

46

Pesaro-Urbino

48

totale

208