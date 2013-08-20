Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale 2 Cesanella
208 le scuole nelle Marche

Nella provincia di Ancona sono 66

Cronaca
Scuola, aula scolastica di Senigallia
 
 
 
Comunicato Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
DIRIGENTI SCOLASTICI
Operazioni di immissione in ruolo (dalla graduatoria del concorso ordinario
indetto con DPIT 2788/2023) e di conferimento degli incarichi aggiuntivi di reggenza
per l’anno scolastico 2025/2026.
 

Esito delle procedure.
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche rende noto che nella giornata odierna si sono concluse le procedure di immissione in ruolo dei cinque candidati utilmente collocati in graduatoria (decreto direttoriale n. 1632 del 25 agosto 2025) e di conferimento delle reggenze annuali sulle sedi rimaste o resosi disponibili dopo le operazioni di mobilità espletate il 15 luglio scorso con provvedimento n. 1251, modificato e aggiornato con successivo decreto n. 1319 del 22 luglio, pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ufficio.
Il quadro generale delle 208 istituzioni scolastiche delle Marche, quale risulta dalla tabella che segue, è ora aggiornato.
provincia
numero Istituzioni scolastiche
Ancona
66
Ascoli Piceno e Fermo
48
Macerata
46
Pesaro-Urbino
48
totale
208
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Martedì 26 agosto, 2025 
alle ore 10:17
