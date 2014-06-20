Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Controlli NAS: sospensione per agriturismo di Trecastelli, sanzioni a pasticceria di Senigallia

Rilevate dai militari violazioni, escrementi di topi e insetti morti nella cucina della struttura nell'entroterra

Cronaca
,
Carabinieri, Nas

In corso verifiche serrate da parte dei Carabinieri del NAS anche nella provincia di Ancona, nell’ambito delle operazioni nazionali “Estate Tranquilla” e “Giubileo 2025”.

Le ispezioni, condotte non solo nell’Anconetano, ma un po’ in tutte le Marche, hanno portato a sanzioni, sospensioni temporanee e sequestri di prodotti alimentari non conformi.

A Senigallia, i militari hanno riscontrato irregolarità in una pasticceria dove mancava l’esposizione dell’elenco degli ingredienti per pizze e prodotti da forno. Il titolare è stato multato con una sanzione amministrativa di 666 euro.

Più gravi le violazioni emerse in un agriturismo di Trecastelli: nella cucina i carabinieri hanno trovato escrementi di topi e insetti morti, oltre alla mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. Al gestore è stata inflitta una multa di 2.000 euro e l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti all’interno della struttura è stata immediatamente sospesa.

Tra gli interventi segnalati in provincia di Ancona anche un controllo a Numana, dove su un furgone per il commercio ambulante sono stati sequestrati circa 8 chili di latticini conservati a temperature non idonee. Gli alimenti sono stati subito avviati allo smaltimento.

