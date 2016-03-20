Logo farmacieFarmacie di turno


Landi Parere Dr.ssa Loretta
Una vita salvata grazie all’app DAE Marche

Un arresto cardiaco improvviso per un cinquantenne, l'allerta lanciata dall'app, il pronto intervento dei soccorritori

Presentazione DAE Marche

Un arresto cardiaco improvviso, l’allerta dell’app DAE Marche, il pronto intervento dei soccorritori e una vita salvata. È accaduto giovedì 21 agosto intorno alle 19 in un centro sportivo di Montecassiano, dove un uomo di 50 anni si è improvvisamente accasciato a bordo piscina.

L’allarme è partito dalla piattaforma regionale DAE Marche, che ha inviato in tempo reale una segnalazione ai First Responder nelle vicinanze. Tra questi, un’infermiera del 118 fuori servizio che, trovandosi poco distante, ha raggiunto subito la struttura.

