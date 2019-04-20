Il 5 ottobre la Passeggiata Rosa a Senigallia Ci si può iscrivere con 12 euro

139 Letture Associazioni

Tutto pronto per la XIII edizione della “Passeggiata in Rosa per la Vita”, con cui da anni la Fidapa BPW Italy di Senigallia promuove la sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione delle malattie oncologiche femminili e sull’adozione di corretti stili di vita.

L’appuntamento è fissato per domenica 5 ottobre con partenza alle ore 10 dal Foro Annonario di Senigallia. La “Passeggiata in Rosa per la Vita” si svolgerà lungo un percorso di circa 4,5 chilometri che attraverserà il centro storico e il lungomare: un tragitto semplice e adatto a tutti – donne, giovani, famiglie, bambini e amici a quattro zampe – per dar vita a un festoso serpentone rosa che animerà le strade cittadine.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Atletica Senigallia e con il patrocinio della Regione Marche, del Comune di Senigallia, dei Comuni dell’Unione Terre di Marca Senone, del Coni e del Panathlon Club, gode anche del sostegno di numerosi sponsor privati ed è inserita tra gli eventi nazionali della Fidapa BPW Italy. La “Passeggiata in Rosa per la Vita” sostiene le attività di associazioni che operano al fianco dei malati oncologici come AOS, ANDOS, l’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano, oltre a progetti dedicati alla prevenzione.

La quota di iscrizione, pari a 12 euro, comprende un kit composto da t-shirt tecnica rosa, cappellino, zainetto, barretta energetica, acqua, assicurazione e ristoro. I kit, disponibili fino a esaurimento, sono comunque garantiti a chi si iscrive online al link https://api.endu.net/r/i/94446. Con l’iscrizione online sarà possibile ritirare il kit sabato 4 ottobre dalle ore 15.30 alle 19 in piazza Saffi oppure domenica 5 ottobre dalle 8.30 alle 9.30 al Foro Annonario. Per ulteriori informazioni: www.fidapasenigallia.org. In alternativa è possibili iscriversi direttamente sul posto sabato 4 ottobre in piazza Saffi ma solo fino ad esaurimento scorte dei kit.

Camminiamo insieme per i sani stili di vita e per la solidarietà, ti aspettiamo!

Da

Fidapa