“Non è affatto vero che non c’è il grande tennis nelle Marche” Marcozzi replica a Ricci

“Le Marche non devono aspettare il grande tennis: lo ospiteranno già a settembre, con un evento internazionale di altissimo livello.

Le dichiarazioni di Ricci, secondo cui la nostra regione non avrebbe mai accolto manifestazioni tennistiche di rilievo, sono semplicemente sbagliate,” dichiara in una nota Jessica Marcozzi, Capogruppo in Consiglio Regionale e Vicaria di Forza Italia per le Marche.

Dal 15 al 21 settembre, infatti, la nostra regione sarà sotto i riflettori internazionali grazie al Lexus Tolentino Open WTA 125, un evento di altissimo livello inserito ufficialmente nel circuito mondiale del tennis femminile, con un montepremi di 115.000 euro e 125 punti WTA per la vincitrice. “Si tratta di un appuntamento prestigioso, che porterà nelle Marche atlete di caratura mondiale, generando una ricaduta economica significativa e un’importante visibilità mediatica. Altro che manifestazioni da inventare: il grande tennis è già qui! – prosegue la Marcozzi – con la direzione del torneo affidata a Sergio Palmieri, direttore da 25 anni degli internazionali BNL d’Italia.Dispiace constatare che chi aspira a guidare la Regione Marche sembri ignorare eventi di questa portata. Le Marche hanno una consolidata tradizione sportiva, ospitano manifestazioni di livello internazionale e sono riconosciute per l’eccellenza dei propri atleti e organizzatori.

Forza Italia crede in una visione concreta e fondata sui fatti: valorizzare ciò che già funziona e investire con serietà su eventi che portano sviluppo, immagine e opportunità per il territorio. Le Marche meritano rispetto, non dichiarazioni approssimative che rischiano di sminuirne il valore,” conclude Marcozzi.

Forza Italia Marche