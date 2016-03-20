Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
SenigalliaNotizie.it
“Ecco cosa chiede il Comitato per l’ospedale di Senigallia a chi governerà la Regione”

"Chiediamo un incontro con i due candidati, 6 necessità per il nostro ospedale"

Silvano Cingolani
Il Comitato CHIEDE da tempo un incontro ai due candidati alla presidenza delle Marche e impegni ben precisi su 6(sei) punti che riteniamo necessari per riqualificare l’Ospedale di Senigallia.
 

Nel frattempo andiamo avanti lavorando e  interloquendo con la Direzione strategica dell’Ospedale. 
Dopo aver già comunicato le cose fatte (Reparti riaperti dopo 15 anni, potenziamento della Cardiologia dopo 8 anni, nuovi responsabili di specialistiche come ad esempio la dermatologia, un punto di Urologia al Pronto Soccorso con il contributo di Jesi e Torrette) ecco i prossimi interventi programmati dal Dr.Stroppa e dalla sua squadra che hanno il nostro consenso:
 
PRINCIPALI INTERVENTI ATTUALMENTE IN CORSO / IN FASE DI AVVIO:
– Lavori di adeguamento per installazione Tac presso il P.O.- entro settembre
– Lavori di riqualificazione n.5 posti letto di terapia semi intensiva – Avvio – entro settembre;
– Lavori di adeguamento percorsi presso il PS di Senigallia –  Avvio – entro settembre;
– Lavori di realizzazione della nuova mensa – Avvio previsto entro settembre;
– Prossimo avvio dei lavori di adeguamento ed ampliamento postazioni del Centro Dialisi;
– Polo di Odontostomatologia – Avvio previsto entro settembre;
– Cardiologia : Sala dedicata alle attività di elettrofisiologia e di impianto pacemaker.
                      – Avvio previsto tra settembre e ottobre;
 
Se le cose funzionano con la Direzione e di questo siamo soddisfatti, attendiamo invece un “riscontro” da Acquaroli e Ricci. 
 
Abbiamo chiesto pubblicamente un incontro tramite comunicati e i loro rappresentanti politici territoriali per avere risposte alle nostre 6 domande ma ancora senza esito. 
Aspettiamo fiduciosi perche pensiamo sia importante rispondere ai cittadini sulla sanità pubblica soprattutto da parte di chi dovrà gestirla.
 
Noi ci siamo e ci saremo fino all’ultimo giorno prima delle elezioni !!
 
Da
Comitato Difesa Ospedale Senigallia
 
 
