“Matteo Ricci, quante fantasie” "Vi ricordate da ragazzini quando si rimaneva estasiati davanti a genitori e amici e non capivamo che ciò che ci veniva raccontato era frutto di fantasia?"

127 Letture Politica

Vi ricordate da ragazzini quando si rimaneva estasiati davanti a genitori e amici e non capivamo che ciò che ci veniva raccontato era frutto di fantasia.

Siamo diventati adulti, eppure il candidato Matteo Ricci forse pensando che la popolazione marchigiana non sia cresciuta, ogni giorno ci racconta la sua favoletta illusoria sperando che ci crediamo.

Parla di sanità malconcia, è la verità pur se ci stiamo adoperando in tutti i modi, ma dimentica la causa che ha procurato le difficoltà. I suoi governi regionali di sinistra hanno chiuso 13 ospedali, hanno introdotto il numero chiuso all università, hanno ridotto i finanziamenti e riempito l Italia di immigrazione clandestina che intasa ogni giorno i nostri Pronto Soccorso. Queste non sono favole, ma la pura realtà. Ricci dichiara che l economia marchigiana è in difficoltà dando colpa ad Acquaroli, ma le cause ben note a tutti non le dice. Chiusura di Banca Marche sotto il governo Renzi che salvò MPS istituto di riferimento della sinistra e lasciò morire l istituto bancario marchigiano e vendita della Indesit alla Whirpool poi ceduta alla turca Beko e sappiamo tutti come è andata a finire. Ricci, quando succedevano questi misfatti era vicepresidente del PD e non ha mosso un dito. Propone ogni giorno una ricetta sotto forma di favoletta, salario minimo marchigiano, reddito di cittadinanza, asili nido gratis, milioni di euro che si trovano per strada, favole che spariranno se malaguratamente questo pifferaio magico vince le elezioni regionali. Ci ritroveremo a guidare la nostra regione con chi ai disastri perpetrati dalla sinistra ha partecipato attivamente e accettato in silenzio tutti gli errori degli ultimi venti anni.

Acquaroli non sorride sempre, non ha la chiacchiera logorroica di Ricci, è un marchigiano di poche parole e attento ai problemi, lo abbiamo visto all opera in silenzio, ma con i fatti nell alluvione del 2022 che ha riguardato la nostra vallata e Senigallia, non chiacchiere, ma impegno per risolvere i problemi. Vogliamo rinunciare di proseguire i lavori fatti e continuare a garantire la sicurezza dei cittadini, oppure scegliamo chi chiacchiera e basta, questa è la sostanziale differenza tra la sinistra che procura soltanto danni e chi come noi giornalmente prova a ripararli.

Nicola Malerba coordinatore Fratelli D Italia Senigallia e Misa e Nevola