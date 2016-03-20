“Porteremo il grande sport nelle Marche” "Non siamo ancora una regione europea, lo diventeremo"

“L’obiettivo che ci daremo in 5 anni sarà quello di far diventare le Marche una regione europea, così come Pesaro è diventata una città nazionale.

Vogliamo che le Marche siano una regione conosciuta, forte e comunicata in maniera costante in tutto il mondo”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche.

“Attendiamo i dati ufficiali ma, parlando con cittadini e operatori del settore turistico, appare evidente che questa stagione sia stata ‘moscia’ a causa del potere d’acquisto minore degli italiani e per la mancanza di turismo straniero. – dichiara Ricci – Siamo terzultimi per stranieri in Italia quando invece avremmo delle potenzialità enormi, il turismo culturale potrebbe garantire flussi turistici per tutto l’anno. – aggiunge – C’è bisogno però di una strategia chiara, di una visione vera, che porti il turismo a rappresentare almeno il 15% del PIL marchigiano. Per farlo dobbiamo puntare sul buon vivere. Le Marche devono diventare la regione con la miglior qualità della vita d’Europa – prosegue – Vorrei fare delle Marche una regione dei grandi eventi musicali e sportivi. Se penso al tennis, uno degli sport che sono maggiormente cresciuti nel nostro Paese, non abbiamo avuto una grande manifestazione tennistica nella nostra regione. Io invece vorrei fare un accordo, come hanno fatto altre regioni italiane, per portare il grande tennis nelle Marche. Così come credo molto nelle grandi manifestazioni musicali e culturali, che potrebbero portare turisti da tutto il mondo nella nostra regione”.

